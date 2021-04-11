إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.
وقالت: "حرصاً من وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".
تيسيراً لأدائها خلال شهر رمضان
أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.
وقالت: "حرصاً من وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".