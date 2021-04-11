إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم

تيسيراً لأدائها خلال شهر رمضان

‬‏أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف.

وقالت: "حرصاً من ‎وزارة الحج والعمرة وشركاء النجاح على تيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر ‎رمضان، تعلن الوزارة إمكانية حجز وإصدار تصاريح أداء العمرة من خلال الفنادق المحيطة بساحات الحرم المكي الشريف".