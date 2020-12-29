تدشين 3 مراكز بيانات ضخمة في الرياض وجدة والمدينة باستثمار يبلغ نحو مليار ريال

لتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي وفق رؤية 2030

دشنت مجموعة stc ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، بقيمة استثمارية بلغت نحو مليار ريال بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تهدف المراكز إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء. وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميجاوات (مع جاهزية للتوسع) قابلة للوصول إلى 16.8 ميجاوات.

وتمثل هذه المشاريع والتي جاءت بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل المرحلة الأولى من العصر الجديد لمراكز بيانات stc من "الجيل القادم". وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح، فمراكز البيانات الجديدة في جدة والمدينة المنورة جاهزة ومتصلة عبر الإنترنت، واليوم ينطلق مركز البيانات الثالث من نوعه في الرياض.

في حين ينتظر أن تشهد المرحلة الثانية من البرنامج 4 مراكز بيانات جديدة إضافية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وستصل الطاقة الحيوية لتقنية المعلومات فيها إلى 40.8 ميجاوات. إضافة إلى أكثر من 105 ميجاوات من قدرة تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات في جميع مناطق المملكة باستخدام نفس النموذج عالي المرونة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر: "أعلنا أمس شراكة مع علي بابا كلاود و eWTP استثمرنا فيها نحو 500 مليون دولار، واليوم نعلن استثمارًا آخر بقيمة نحو مليار ريال في 3 مراكز البيانات صممت وفق أعلى المعايير العالمية، إذ حصل التصميم الجديد لمراكز البيانات على شهادة المستوى الثالث للتصميم والبناء من معهد (The Uptime Institute)، ويعد التدشين دليلًا على التزام الشركة بتحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي "تجرأ"، وإحداث تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة وفق رؤية 2030".

من جهته، قال، النائب الأعلى للرئيس لقطاع التقنية والتشغيل في stc: "المهندس هيثم الفرج إن شركة stc حققت إنجازًا بارزًا من خلال تقديم الجيل القادم من مراكز البيانات التي تلبي المتطلبات الحالية للبنية التحتية الرقمية، وتتمتع بالمرونة للنمو، وسيؤدي التطوير الحالي لشبكة stc وبرنامج مركز البيانات الجديد إلى إحداث تغيير جوهري في مساحة الاستضافة داخل المنطقة، مما يحسن من المرونة وسرعة تقديم الخدمات الجديدة لدعم برنامج التحول الوطني 2020 في المملكة ورؤية المملكة 2030.

وأبان المهندس الفرج بأن الإنجاز الناجح الذي حققته stc في هذا البرنامج تجاوز جميع التوقعات. مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو إحداث تحول جذري في بنية الشبكة في المملكة، والانتقال إلى خدمات البرمجيات الرقمية المتقدمة، فضلاً عن تحسين الكفاءات التشغيلية والقابلية للتوسع، والحد من وقت الاستجابة، وتنفيذ الخدمات السحابية والأتمتة.