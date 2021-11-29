"تقويم التعليم" تبدأ اختبارات الرخصة المهنية لمن لم يجتز الاختبار الماضي

قالت إن التسجيل سيتاح للجميع يوم الأحد 12 ديسمبر 2021م

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية "التخصص" لمن لم يجتز في الاختبار الماضي الذي عقد في شهر يناير، فيما سيتاح التسجيل للجميع في يوم الأحد الموافق 12-12-2021م.

وتفصيلاً، كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أجرت في الثامن من ربيع الأول الماضي (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري العام الماضي "اختبار تخصص واختبار عام".