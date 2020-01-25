قرقاش: حملات استهداف المملكة لن تنجح وستسقط

قال: دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش؛ أن حملات استهداف المملكة لن تنجح وستسقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستهداف المتجدّد للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المُغرضة كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.

وكم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبّرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء: عبدالعزيز بن سلمان- خالد بن سلمان- فيصل بن فرحان، وعادل الجبير.