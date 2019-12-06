مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم سيارات إسعاف لعدد من المحافظات اليمنية

شملت الجوف وسيئون وصعدة وشبوة ومديرية نهم بصنعاء

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, في محافظة عدن سيارات إسعاف لمحافظات عدن وتعز والحديدة.

وأشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في مختلف المحافظات ومنها سيارات الإسعاف المجهزة والبالغ عددها 16 سيارة، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت توزيع عدد من سيارات الإسعاف لمحافظات الجوف وسيئون وصعدة وشبوة ومديرية نهم بصنعاء.

كما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة الإسعافية وأجهزة الإنعاش الرئوي لمركز غسيل الكلى ومستشفى الشحر العام كدعم للقطاع الصحي في ساحل حضرموت.

وشكر المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري المركز على المكرمة التي قدمها كدعم للبنية التحية, موضحاً أن سيارة الإسعاف ستعمل في مركز غسيل الكلى بمديرية الشحر الذي تم تدشين العمل فيه مؤخراً، وستسهم في تغطية النقص الموجود في مستشفى الشحر العام.