ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 596 وفاة بالمكسيك و537 بالبرازيل

39 حالة بمصر و34 في جنوب إفريقيا و9 بكوريا الجنوبية

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 537 وفاة و15688 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 594200، فيما وصل عدد الإصابات إلى 21 مليوناً و343 ألفاً و304.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجّلت 596 وفاة و9697 إصابة جديدة مؤكدّة بفيروس كورونا يوم السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275299، بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و628812 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 2771 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 301 ألفاً و172 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز، القول إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2450 وتعافت من المرض خلال الفترة نفسها 1726 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 268 ألفا و140 حالة.

جنوب إفريقيا

أعلنت جنوب إفريقيا تسجيل 1634 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليونين و895 ألفاً و976 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في جوب إفريقيا أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78001 حالة، وفقاً لهيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس مليونين و758 ألفاً و274 شخصاً منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 300945، من ضمنهم 254060 حالة تمّ شفاؤها، و17149 حالة وفاة.