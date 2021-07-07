"الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، تسجيل 1207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 496516 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1195 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 476643 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7921 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11952 والحالات الحرجة 1379 حالة.