في 3 دقائق فقط.. تأشيرة إلكترونية فورية لزوار موسم جدة من خارج المملكة

ضمن مبادرة نوعية أطلقتها اللجنة وبهدف تسهيل تدفق السياح لعروس البحر الأحمر

أعلنت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية الفورية، والتي ستصدر في غضون ثلاث دقائق فقط وتستهدف بشكلٍ خاص زوار موسم جدة، أحد مواسم السعودية الذي يهدف إبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.

ويأتي إقرار التأشيرة السياحية الإلكترونية التي توصف بكونها استثنائية في مسعى لتعزيز تدفق السياح والزوار إلى عروس البحر الأحمر، والدفع لإنجاح موسم جدة الذي يعد الأول من نوعه.

وأوضح المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبوزنادة أن هذه المبادرة النوعية ستسهم بشكل كبير في إنعاش القطاع السياحي الوطني بشكل عام، وستدعم موسم جدة بشكل خاص.

وأضاف المهندس "أبوزنادة" أن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع السياحة، وحرصها على مواكبة متطلبات التنمية الجديدة، حيث تعد السياحة اليوم محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، وعنصراً مهماً في التنويع الاقتصادي الذي تتطلع المملكة لتحقيقه".

وتابع: تم ربط إصدار التأشيرة بشراء تذاكر لأي من المناسبات والفعاليات التي يقدمها الموسم. حيث يضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بشكل فوري وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك https://www.sharek.sa/، واتباع الإرشادات البسيطة، لتصدر على التأشيرة فوراً.

إلى هذا من المقرر أن يتم تنظيم موسم جدة خلال الفترة من 5 شوال – 15 ذي القعدة 1440هـ الموافق 8 يونيو - 18 يوليو 2019م، مستهدفاً مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، وذلك في مسعى لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني؛ وتعزز مكانة مدينة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية.