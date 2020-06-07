بلغاريا تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 2668

سجلت بلغاريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 2668 إصابة؛ فيما تماثلت 1528 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 160 حالة وفاة.