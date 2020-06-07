بلغاريا تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 2668

سجلت بلغاريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 2668 إصابة؛ فيما تماثلت 1528 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 160 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 10:24 AM

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 2668

بلغاريا تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت بلغاريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 2668 إصابة؛ فيما تماثلت 1528 حالة للشفاء؛ مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 160 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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