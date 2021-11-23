لاعب الهلال "سالم الدوسري" .. أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021

نال سالم الدوسري نجم فريق الهلال جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للدوسري للفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا نظير المستوى المميز والأداء الثابت الذي ظهر به مع الفريق في البطولة.

وتوج الهلال اليوم الثلاثاء بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بتاريخه بعد فوزه على بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وأحرز الدوسري 3 أهداف وصنع هدفًا خلال المباريات الست التي خاضها مع الفريق كما لم يحصل اللاعب على أي بطاقة ملونة خلال مسيرته في البطولة بالنسخة الحالية.