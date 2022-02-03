الولايات المتحدة.. فاوتشي يصف التحقيق في أصل فيروس كورونا بـ"المهم"

لمعرفة الدروس المستفادة وليس فقط أصل الفيروس ولكن العديد من الأشياء

أكد مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، أنه يدعم التحقيقات في أصول فيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد أن اقترح عضوان في مجلس الشيوخ تشكيل فريق عمل للبحث في الموضوع.

وخلال إحاطة في البيت الأبيض، سئل فاوتشي عما إذا كان يعتقد أن من الضروري إجراء تحقيق في أصول كوفيد، فأكد أن "من المهم النظر في كل جانب من جوانب تفشي هذا المرض لمعرفة الدروس المستفادة، وليس فقط أصل الفيروس، ولكن العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن نتعلم منها في المستقبل حتى نتمكن من منع حدوث شيء مثل هذا، أو الاستجابة لها بشكل أفضل".

وقال: إن "أحد هذه الجوانب هو فهم أصل الفيروس. إنه مهم جدًّا"؛ مشيرًا إلى أن "الدراسات التي أجريت على أول فيروس كورونا تم اكتشافه في عام 2002 استغرقت سنوات لتحديد الأصل؛ مما يشير إلى طريق طويل لتحقيق نفس النتيجة مع كوفيد-19"؛ وفق "روسيا اليوم".

وأضاف: "من الواضح أنه سيكون من المهم تحديد كيفية تحول ذلك؛ وما إذا كان حيوانيًّا؛ نظرًا للتشابه مع فيروسات الخفافيش، وكيف انتقل إلى البشر ليؤدي إلى هذا التفشي"، مشددًا على أن "فهم ذلك سيساعدنا على الاستعداد لأي تفشٍّ مستقبلي وكذلك الاستعداد للاستجابة؛ لذلك أنا بالتأكيد أؤيد ذلك".