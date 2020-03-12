رياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى السابعة مساء

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتُها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.