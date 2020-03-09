مركز الحوار الوطني يعلن تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم

قال: لأسباب وقائية تتعلق بـ"كورونا" حرصاً على سلامة الجميع

أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين.

وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.

مركز الحوار الوطني فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 10:02 AM

قال: لأسباب وقائية تتعلق بـ"كورونا" حرصاً على سلامة الجميع

مركز الحوار الوطني يعلن تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين.

وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.

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