مركز الحوار الوطني يعلن تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم

قال: لأسباب وقائية تتعلق بـ"كورونا" حرصاً على سلامة الجميع

أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتباراً من اليوم الإثنين.

وقال المركز، عبر حسابه في "تويتر": يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتباراً من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 202 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا covid-19؛ حرصاً من المركز على سلامة الجميع.