إجراء ٣٢٣ عملية زراعة قوقعة إلكترونية للأذن بمستشفى الملك فهد بالخبر

تعد من العمليات النادرة التي تعيد حاسة السمع وليس لزراعتها عمر معين

أجرى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ٣٢٣ عملية زراعة قوقعة إلكترونية للأذن، وذلك بوحدة زراعة القوقعة في المستشفى.



وأوضحت استشارية جراحات الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة الدكتورة ليلى التلمساني، بمناسبة اليوم العالمي لزراعة القوقعة الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، أن زراعة القوقعة الإلكترونية للأذن من العمليات النادرة التي تعيد للإنسان حاسة السمع، وليس لزراعتها عمر معين؛ حيث بلغت نسبة العمليات التي أجريت للأطفال 94%.



وأشارت الدكتورة التلمساني إلى تواصلهم مع المرضى هاتفياً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحادثات الفيديو؛ لإيجاد الحلول الفورية للصعوبات التي تواجههم خلال جائحة كورونا، لافتةً إلى برمجة ما يزيد على 60 جهاز تركيبٍ أولي، أو متابعة برمجة عن بُعد باستخدام أحدث التقنيات الموجودة عالمياً، وتأهيل ما يزيد على 65 طفلاً عن طريق تبادل الفيديوهات الإرشادية للأهالي والنصائح الهاتفية.