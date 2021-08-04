ابتداءً من اليوم.. بدء تطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية على السعوديين

ضمن خطة الموارد البشرية في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل

أعلنت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرار توطين "قصرالعمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين"، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وهي فترة السماح المحددة للقرار.

ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة. باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، حيث يأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

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04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 02:41 PM

ضمن خطة الموارد البشرية في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل

ابتداءً من اليوم.. بدء تطبيق قرار قصر العمل في المجمعات التجارية على السعوديين

عبدالله الراجحي

جدة

8 27,634

أعلنت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرار توطين "قصرالعمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين"، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وهي فترة السماح المحددة للقرار.

ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة. باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، حيث يأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

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