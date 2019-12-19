"المدني" يوقع عقدًا مع شركة متخصصة لتأمين آليات متطورة للإطفاء والإنقاذ

تختص بأعمال مواجهة المخاطر في حوادث الأنفاق والأسواق المغلقة وموسم الحج

وقّع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, عقدًا مع شركة متخصصة لتأمين آليات ومعدات متطورة للإطفاء والإنقاذ والدعم اللوجستي لفرق ومعدات الدفاع المدني الميدانية.



ونوه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين لقطاع الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود لتطوير قدراته من الآليات والتجهيزات الفنية لأداء مهامه على الوجه الأمثل في حماية مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه.



وقال "العمرو": يأتي هذا العقد ضمن توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بضرورة تزويد الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات، ووفقًا لأرقى المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة في تصنيع آليات الدفاع المدني.



وأكد أن هذه المعدات تختص بأعمال مواجهة المخاطر في حوادث الأنفاق والأسواق المغلقة وموسم الحج والعمرة، وكذلك لمواجهة حوادث المباني العالية والمستودعات المغلقة وحوادث الطرق السريعة والبرية، بالإضافة إلى إسهامها في مكافحة الحرائق الصناعية للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة أبناء الوطن والمقيمين وتحقيق السلامة والحماية من المخاطر كافة.