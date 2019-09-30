محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب القيسي

استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران

أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية ديحمة التابعة لمركز السهي، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف مساوى بن علي رداد قيسي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل محافظ صامطة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لذوي الشهيد.

من جانبهم عبر أفراد أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدى الصلاة مع محافظ صامطة رئيس مركز السهي عبدالله السهلي وعدد من ضباط القوات المسلحة ومدراء الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل وجموع من أهالي المحافظة.