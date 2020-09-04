





0

عدد حالات الشفاء ارتفع في البلاد إلى 5592

لبنان .. 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

514

سجّلت لبنان 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 19490.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 5592, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.