كورونا في فلسطين: 395 إصابات جديدة و10 وفيات و312 حالة تعاف

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442 06:20 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين: 395 إصابات جديدة و10 وفيات و312 حالة تعاف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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فيروس كورونا الجديد

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