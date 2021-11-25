"تجارة حائل" تنظم ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي

استهدفت المراقبين الميدانيين

نظم فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، اليوم الخميس، ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرافي بعنوان "توثيق المخالفة التجارية باحترافية"، واستهدفت الورشة المراقبين الميدانيين.



وقدّم الورشة المدرب جبر العمران، وقد تفاعل الحضور مع ما قدمه المدرب من معلومات فوتوغرافية لأساسيات التصوير بالجوال.



وفي ختام ورشة العمل تسلم الجبران شهادة شكر من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.