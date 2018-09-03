حاملاً سيفه.. بائع بطيخ سعودي يتحول إلى نجم إعلانات.. زِيه باكستاني وحبحبه بالمجان!

يقول ضاحكاً: مُحبيّ أكثر من مُحبي البطيخ.. من يراني يخاف لكن قليبي لين فأنا عطوف

رفض "مبارك الشراري" بائع البطيخ الأشهر في شمال السعودية، والذي تحول إلى نجم إعلاني مطلوب لشركات الإعلان، جميع عروضها لحين الانتهاء من موسم البطيخ في محافظته طبرجل!

وفِي التفاصيل التي عرضتها نشرة التاسعة بقناة mbc، فإن "الشراري" يقضي معظم يومه أمام سيارته المحملة بالبطيخ، مرتدياً زيه الباكستاني، وحاملاً سيفه وسلسلته الطويلة التي يلفها حول عنقه، وشاربه الكثيف الذي يملأ وجهه، مردداً عباراته: "حبحب ولا تحبحب وحبحب على السكين" التي يجذب بها الزبائن، ومن لا يملك المال منهم يعطيه بالمجان.

وقال ضاحكاً: "محبيَّ أكثر من محبي البطيخ"، مضيفاً: "من يراني يخاف، لكن تتغير نظرته عندما يداخلني ويتعامل معي مباشرة، فأنا حنين وقليبي لين فأنا عطوف"!

كما أكد بائع البطيخ الأشهر أن لبسه اللافت يجذب الزبائن ويحظى بإعجابهم؛ حيث قال: "هذا اللبس مريح في العمل"، مشيراً إلى أن كثيراً من الناس يستغربون كيف يكون سعودياً ويرتدي ملابس باكستاني.