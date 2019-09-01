شاهد.. مدير تعليم المجمعة يدشن الصفوف المبكرة

٦ آلاف طالب وطالبة يستفيدون من النقل المدرسي

دشن مدير التعليم الدكتور صالح الربيعة، فصول الطفولة المبكرة في الروضة الخامسة بمحافظة المجمعة، بحضور عميد كلية التربية بجامعة المجمعة الدكتور ماجد أباحسين، والمساعد للشؤون التعليمية أحمد عبد الوهاب، والمساعد للشؤون المدرسية فهد العولة، وعدد من رؤساء الأقسام في إدارة التعليم، وأولياء أمور الطلاب والطالبات.



وبدأ تدشين الفصول المبكرة بقص مدير التعليم وعميد كلية التربية، شريط الافتتاح، ثم تجوّلا في عدد من فصول الطفولة المبكرة، واستمعا لشرح بما تحتويه من تجهيزات ووسائل وأساليب حديثة في التعليم، وشاركا الطلاب والطالبات يومهم الأول.



وقال مدير التعليم، أثناء تدشينه لتلك الصفوف: إن فصول الطفولة المبكرة تهدف إلى تطوير مرحلة الطفولة المبكرة والارتقاء بمستوى أدائها في احتواء الطفل، وتعديل سلوكياته؛ مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافةً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة الالتحاق بها.



وأضاف "الربيعة" أن إدارة التعليم بالمجمعة قامت بالعمل على تهيئة فصول الطفولة المبكرة، لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وروعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوفرًا بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.



ولفت إلى أن تلك الفصول تأتي تعزيزًا لرؤية ٢٠٣٠ للتعليم في المملكة في بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم.



من جانب آخر استقبلت مدارس محافظة المجمعة، صبيحة اليوم الأحد، (27288) طالبًا وطالبة في التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وتعليم الكبار ورياض الأطفال والمدارس الأهلية؛ حيث جرى إعداد خطة موحدة لليوم الأول في جميع مدارس المحافظة، شمل توزيع المقررات الدراسية عليهم بعد حفل استقبال مبسط، وتوزيعها على المدارس في وقت مبكر وفق خطة رسمت لذلك.



كما جرى تنفيذ الأسبوع التمهيدي للطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات مع واقع البرنامج الذي أعدّ لمدة أسبوع، ينفذ فيه برامج مشوقة.



وزار المشرفون التربويون والمشرفات التربويات، المدارس لرصد الملاحظات والإيجابيات وفق جدول زيارات تم إعداده لذلك.



وأنهت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، بما يضمن عاماً دراسياً مكتمل التجهيزات؛ حيث تأمين التجهيزات المدرسية كافة وفق المخصصات المالية في الميزانية، انطلاقاً من تجهيز غرف المعلمين والمعلمات والمختبرات المدرسية والمكاتب الإدارية، وتجهيز غرف مصادر التعلم وتوزيع المقررات الدراسية.



وفي النقل التعليمي بلغ عدد المستفيدين 6080 طالبًا وطالبة في مدارس مراكز وهجر محافظة المجمعة.