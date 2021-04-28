"الجوازات": تأخر استلام جواز السفر 90 يومًا يؤدي لإلغائه

بالإضافة إلى عدم استرداد الرسوم المالية المرتبطة بالعملية

حثّت المديرية العامة للجوازات المواطن السعودي لعدم تأخير استلام جواز السفر عن المدة المحددة لتفادي إلغائه.

وتفصيلاً؛ فقد نبهت "الجوازات" عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى ضرورة الحرص على استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من إصداره أو تجديده، وذلك لتفادي إلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.