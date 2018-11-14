غدا .. "الربيعة" يرعى منتدى تطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية

تمهيداً لتطبيق مبادئ سلامة المرضى بمشاركة خبراء دوليين ومختصين بالمملكة

تنطلق غدا الخميس فعاليات منتدى "مشروع تطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية" الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي في الرياض تحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

ويبحث المنتدى نتائج المشروع الذي نفذه المجلس لآليات إستراتيجية الرعاية الصحية الأساس التاسع "الرعاية الصحية العلاجية والتأهيلية" والأساس الحادي عشر "ضمان جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية وتقويمها دورياً".

وسيتناول المنتدى عرض نتائج تقييم الوضع الراهن للجودة وسلامة المرضى في المملكة، ووضع آليات لتطوير البنية التحتية المقترحة لدعم الجودة في المملكة، ومناقشة المحاور الإستراتيجية والمبادرات التي تم التوصل إليها.

ويحظى المنتدى بمشاركة خبراء دوليين من كلية امبريال البريطانية ومعهد تحسين الرعاية الصحية الأمريكي (IHI) إضافة إلى خبراء ومختصين بالجودة وسلامة المرضى من مختلف القطاعات الصحية في المملكة، كما سيتم عرض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال الجودة وسلامة المرضى، إضافة إلى حوار مفتوح مع الخبراء المحليين في شأن الإعداد لهذا المشروع الوطني المهم على مستوى المملكة لتطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للجودة والسلامة في المملكة تهدف إلى تحسين الصحة بشكل مستمر من خلال نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات، من خلال تطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الصحية في المملكة، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وإشراكهم في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.