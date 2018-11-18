كوب واحد من هذا المشروب يخلصك من خطر الإصابة بأمراض القلب

في دراسة شارك فيها ٥٣ ألف شخص

خلص علماء بجامعة غرب أستراليا إلى أن تناول كوب من الشاي أو كمية بسيطة من الثمار يوميًّا يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا السياق أكدت إحدى المجلات العلمية أن الخبراء حللوا معطيات لـ53 ألف شخص، شاركوا في هذه الدراسة منذ تسعينيات القرن الماضي، وأجاب كل مشترك فيها عن الأسئلة المثبتة في استمارة حول نظامه الغذائي، مع الإشارة إلى الأطعمة التي يتناولها، وعدد المرات.

ووفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم فقد تابع الباحثون الحالة الصحية لجميع المشتركين في الدراسة على مدى 23 سنة، وعند نهاية المدة المقررة اكتشفوا أنه لدى 12 ألف مشترك اضطرابات في عمل القلب.