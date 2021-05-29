منتخب المغرب يتوج بكأس العرب لكرة قدم الصالات

على حساب المنتخب المصري

توج منتخب المغرب بكأس العرب لكرة قدم الصالات، التي أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، ونظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.



وتم تسليم كأس البطولة للمنتخب المغربي من قِبل الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، وبحضور رئيس اللجنة المنظمة عضو الاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد.



جاء ذلك بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره المصري في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد.



وبذلك، ينضم منتخب المغرب لقائمة المتوجين بكأس العرب لكرة القدم للصالات بعد كل من المنتخب المصري بطل نسختي 1998 و2005، ومنتخب ليبيا بطل نسختي 2007 و2008.