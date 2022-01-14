الجمعية السعودية لطب الأسنان تنظم المؤتمر العالمي في دورته الـ33

50 متحدثًا محليًّا وعالميًّا يشاركون خلال 20 ورشة عمل و50 محاضرة

تنظم الجمعية السعودية لطب الأسنان، يوم الخميس الموافق 20/ 1/ 2022م وحتى تاريخ 22/ 1/ 2022م، المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضوريًّا بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من خمسين متحدثًا محليًّا وعالميًّا، خلال 20 ورشة عمل و50 محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة.

وتقام الدورة الـ33 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لطب الأسنان، بشراكة علمية لكل من الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، إضافةً إلى شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك للأكاديميين في مجال طب الأسنان.