وزير الدفاع الروسي: شظايا تدمير قمر صناعي خارج الخدمة لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية


سبق- انترفاكس: أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الشظايا الناتجة عن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة لا تشكل أي تهديد أو خطر للأنشطة الفضائية؛ طبقًا لوكالة "انترفاكس".

وقال وزير الدفاع الروسي في تصريح اليوم الثلاثاء: "لقد اختبرنا بالفعل نظامًا واعدًا بنجاح. لقد أصاب القمر الصناعي القديم بدقة متناهية".

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16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 04:28 PM

وزير الدفاع الروسي: شظايا تدمير قمر صناعي خارج الخدمة لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سبق- انترفاكس: أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الشظايا الناتجة عن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة لا تشكل أي تهديد أو خطر للأنشطة الفضائية؛ طبقًا لوكالة "انترفاكس".

وقال وزير الدفاع الروسي في تصريح اليوم الثلاثاء: "لقد اختبرنا بالفعل نظامًا واعدًا بنجاح. لقد أصاب القمر الصناعي القديم بدقة متناهية".

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