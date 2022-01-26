"هيئة الإعلام المرئي والمسموع": إغلاق 1360 موقعاً وتطبيقاً مقرصناً في عام 2021

ضمن جهود توفير بيئة آمنة وخالية من المواقع والتطبيقات الإعلامية المقرصنة

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حجب وإغلاق 1360 موقعاً وتطبيقاً مقرصناً خلال العام الماضي ضمن جهود توفير بيئة آمنة وخالية من المواقع والتطبيقات الإعلامية المقرصنة.

ولفتت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن جهود مكافحة قرصنة المحتوى الإعلامي خلال عام 2021 أسفرت عن حجب وإغلاق أكثر من 1360 موقعاً وتطبيقاً مقرصناً.

وتابعت أن الإغلاق شمل 21 شبكة قرصنة للمحتوى الإعلامي، و1123 تطبيقا ذكياً، و216 موقعاً على الإنترنت.