الشارقة تستضيف انطلاقة مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع

بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين في مجالاتها

افتتح رئيس دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية بالشارقة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، اليوم، المؤتمر الدولي الرابع بِالشَّارِقَةِ بِعنْوَانِ: تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها: "المتطلبات، والأبعاد، والآفاق"، تَحْتَ شِعَارِ: "بِالْعَرَبِيَّةِ نُبْدِع"، والذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الشارقة ومجمع اللغة العربية بالشارقة ويستمر لمدة يومين.

وألقى الكلمة الترحيبية للمؤتمر مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج رئيس المؤتمر الدكتور عيسى صالح الحمادي نوّه فيها بأهمية المؤتمر يسعى المؤتمر إلى استجلاء ومناقشة القضايا والدراسات والأبحاث، وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية، ذات الصلة بواقع اللغة العربية، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، والاطلاع على أحدث المستجَدات والمبادَرات المبدعة، والتقارير والتجارب الناجحة.

واستعرض رئيس المؤتمر خلال كلمته أهداف المؤتمر، مبيناً أن أهمها يتمحور حول تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتعلّمها على المستويين الإقليمي والعالمي، وعرْض أحدثِ الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، والأفكار والرؤى حول تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، واستشراف معالم التحديات والقضايا المعاصرة التي تواجه اللغة العربية، وتقديم المقترحات والحلول لها، والإفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، والإفادة من التَّجارِب والخبــرات بيــن مؤسســات التعليــم بالعالــم العربــي.

حضر حفل افتتاح المؤتمر وكيل وزارة التربيةِ والتعليم المساعد لقطاع العملياتِ التربوية، وعدد من المسؤولين وحشد من الأساتذة والمختصين في مجالات اللغة العربية.