جدة.. إغلاق 173 منشأة في 48 ساعة عقب 7622 جولة للتأكد من "الاحترازات"

فرق الأمانة رصدت 356 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة تابعة

نفّذت الفرق الميدانية بأمانة محافظة جدة خلال اليومين الماضيين، 7622 جولة على المنشآت للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، نتج عنها إغلاق 173 منشأة مخالفة.

ورصدت الفرق 356 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة للأمانة، شملت: عدم الالتزام بالتباعد، ولبس الكمامة بشكل صحيح، إضافة إلى التساهل في حثّ العملاء على إبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.