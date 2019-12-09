"زين السعودية" تحتفي بإنجاز المرحلة الأولى لأكبر شبكة "5G" في الشرق الأوسط

برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

احتفت "زين السعودية"، بإنجازها المرحلة الأولى لشبكة الجيل الخامس "5G" التي تعدّ الأكبر في المنطقة، بحفل أقامته مساء الأحد 8 ديسمبر2019 في فندق هيلتون – الرياض، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن سعود التميمي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، والرئيس التنفيذي للشركة سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات في قطاع الاتصالات والتقنية المعلومات، حيث شهد الحفل مشاركة واسعة لنخبة من الجهات الإعلامية والشخصيات المؤثّرة.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية"، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، عن الفخر بهذا الإنجاز الذي يمثل إحدى المحطات المضيئة والنوعية في مسيرة التطوّر التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة.

وقال: "يواكب إنجاز شركة زين السعودية التطوّر المتسارع والخدمات النوعية للثورة الرقمية التي يشهدها العالم من حولنا، ويعدّ هذا الإنجاز نوعياً في توقيته، إذ يتزامن مع ارتقاء المملكة السريع في عدة تقارير دولية مرموقة، وتحديداً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".

وأضاف: "يعدّ هذا الإنجاز نوعياً في حجمه كأوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس، والذي ساهم في وضع المملكة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا".

ونوّه الأمير نايف، بتزامن إنجاز شركة "زين" للمرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس مع تنامي الدور المحوري للمملكة على مستوى الاقتصاد العالمي، وترؤسها مجموعة دول العشرين (G20)، كأول بلد عربي ينال هذا الاستحقاق.

وأكد التزام الشركة في مواكبة طموحات المملكة الاقتصادية كشركة ريادية في توظيف الكفاءات الوطنية الشابة على نحو خاص، حيث بلغت نسبة السعودة نحو 86% بإجمالي نسبة الكوادر القيادية الشابة التي بلغت 92%.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: إن "أهمية الإعلان الذي نشهده اليوم، يكمن في تأكيد التزام الشركة مسار الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، مضيفاً: "لطالما حققت زين السعودية العديد من الإنجازات النوعية منذ انطلاقتها، ونحن اليوم نعلن وبفخر عن امتلاك الشركة أوسع تغطية للجيل الخامس على مستوى المملكة والمنطقة".

وتابع: "هذا الجيل الذي سيقودنا نحو عالمٍ جديد ومختلف بما يملكه من تقنيات وقدرات هائلة، وهو ما سنلمس تأثيره بشكل واضح في مختلف القطاعات سواء عبر إنترنت الأشياء، أو قطاع الأعمال، وغيرها من الخدمات اليومية التي ستجعل من تجربة العميل أكثر سهولة وفعالية"". وأشار "الدغيثر"، إلى أن إعلان زين بإنجاز المرحلة الأولى من الجيل الخامس، يأتي في وقت تشهد فيه زين أفضل أداء تشغيلي لها، من خلال تحقيقها لأفضل نتائج ربحية للعامين الماضيين، بعدما تحولت إلى الربحية وبإجمالي 332 مليون ريال للعام 2018، و380 مليون ريال للتسعة أشهر الأولى من العام 2019.

الجدير بالذكر أن "زين السعودية" أنهت المرحلة الأولى من خدمات شبكة الجيل الخامس، والمكونة من 2600 برج موزعة في 27 مدينة، والتي تضمن زين من خلالها توفير أبرز الخدمات والمميزات لقطاع الأفراد والأعمال بأسعار تنافسية.