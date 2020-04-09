المدينة.. تسجيل أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا

سجلت صحة المدينة المنورة اليوم أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا (covid19) في مستشفى أحد بالمدينة المنورة.

وتعد هذه الحالة الأولى على مستوى المملكة وطفلها بصحة وعافية والحمد لله.

وتم تسمية الطفل "عمر" وسط جهود واهتمام ورعاية صحية لهذه الأم وطفلها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة المدينة المنورة صحة المدينة المنورة

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 11:19 PM

المدينة.. تسجيل أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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سجلت صحة المدينة المنورة اليوم أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا (covid19) في مستشفى أحد بالمدينة المنورة.

وتعد هذه الحالة الأولى على مستوى المملكة وطفلها بصحة وعافية والحمد لله.

وتم تسمية الطفل "عمر" وسط جهود واهتمام ورعاية صحية لهذه الأم وطفلها.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة المدينة المنورة صحة المدينة المنورة

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