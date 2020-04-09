المدينة.. تسجيل أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا

سجلت صحة المدينة المنورة اليوم أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا (covid19) في مستشفى أحد بالمدينة المنورة.

وتعد هذه الحالة الأولى على مستوى المملكة وطفلها بصحة وعافية والحمد لله.

وتم تسمية الطفل "عمر" وسط جهود واهتمام ورعاية صحية لهذه الأم وطفلها.