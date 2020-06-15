"الشورى" يطالب "الصناعات العسكرية" بتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة

دعا الهيئة إلى التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية

طالب مجلس الشورى، اليوم، الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالتوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية.

وفي مستهل جلسته العادية الرابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، طالب المجلس الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال.

وفي قرار أصدره اليوم طالب الهيئة بتوضيح مراحل إستراتيجيتها والخطة الزمنية التي تعتزم تطبيقها لتحقيق هدفها.