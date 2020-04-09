بالصور.. مستشفى القريع تطلق مبادرة "خليك ببيتك والعلاج يصلك"

للمرضى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

أطلق مستشفى القريع العام ببني مالك، في محافظة ميسان، جنوبي الطائف، والمراكز التابعة له، خدمة إيصال العلاج للمرضى من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومتكرري الوصفات الطبية، من خلال فريق الطب المنزلي بالمستشفى، وعدد من المتطوعين من أبناء المنطقة.

تأتي هذه المبادرة النوعية، إيمانًا من إدارة المستشفى في حصول المريض على العلاج المناسب بكل الطرق الممكنة، ولضمان توصيل تكرار الدواء للمريض دون تكبد عناء الذهاب للمستشفى والتزامه بالتعليمات والأنظمة المعمول بها بالبقاء في المنزل للوقاية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخصص المستشفى حسابًا عبر "واتساب" للتواصل مع المستشفى على مدار 24 ساعة، وعند التواصل من المستفيدين يتم الدخول على ملف المريض من الطبيب المعالج لكتابة وصفة طبية لتجهيزها من قسم الطب المنزلي بالتنسيق مع الصيدلية، ويتم تسليمها لفريق التطوع بعد تبيان آلية استخدام العلاج بشكل دقيق على كل دواء وتسليمها للمريض حسب الآلية التي اختارها إما إيصالها لمنزله أو تسليمها لأقرب مركز صحي له لاستلامها منه.