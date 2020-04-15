حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء محافظة الوجه

للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا

نفذ مكتب العمل بمحافظة الوجه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب جميع المنشآت التجارية، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

فيروس كورونا الجديد

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 08:06 PM

للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا

حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء محافظة الوجه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نفذ مكتب العمل بمحافظة الوجه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب جميع المنشآت التجارية، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

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فيروس كورونا الجديد

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