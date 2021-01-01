"الفتح" يعمّق جراح "ضمك" بثنائية

عمّق الفتح، جراح شقيقه ضمك عقب الفوز عليه في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفتح بهدفين لهدف، حيث كانت البداية لصالح الفتح عن طريق اللاعب مراد باتنا في الدقيقة 25 واللاعب ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 48 .

عدل نادي ضمك النتيجة في شوط المباراة الثاني بهدف عن طريق لاعبه منصور حمزي في الدقيقة 54

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة 16 فيما يبقى رصيد ضمك عند النقطة رقم 8 في المركز الأخير من جدول ترتيب المسابقة .