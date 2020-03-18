وزارة الصحة تعلن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد الإجمالي للحالات وصل إلى 238 حالة

أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة إن العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة هو (45) حالة قادمة قبل يومين من كل من (بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق). وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًّا.

وأضافت بأن 11 حالة إصابة لمخالطين لحالات سابقة، وأن 11 حالة تحت التقصي.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ(67) منها (19) حالة في مدينة الرياض، و(23) حالة في المنطقة الشرقية، و(13) حالة في مدينة جدة، و(11) حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية وصل إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع للالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، منها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبُعد عن التجمعات.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس إلى التواصل فورًا مع مركز اتصال الصحة 937. مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يُذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.