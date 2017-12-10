مصدر مسؤول: المملكة تهنئ العراق بتحرير أراضيه من آخر معاقل "داعش"

عبّر عن تطلعه بأن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تهنئة المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي.

وعد المصدر انتهاء حرب العراق ضد داعش الإرهابي على أراضيها بالنصر الكبير على الإرهاب في المنطقة، وعبر عن تطلعه بأن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء .