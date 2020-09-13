حدد صيف 2021 موعداً نهائياً.. "مبابي" يودع باريس سان جيرمان

قبل نهاية العقد الرسمي مع النادي بموسم.. وريال مدريد المحطة الجديدة

طالب الفرنسي كيليان مبابي مسؤولي فريقه باريس سان جيرمان بالرحيل، بعد نهاية الموسم الحالي في صيف 2021، مع رفضه تجديد تعاقده لفترة أطول.

وكشفت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، الأحد، عن رغبة مبابي في مغادرة صفوف سان جيرمان، لذلك فإنه لن يجدد عقده مع النادي مهما كانت المغريات.

ويرتبط مبابي بعقد رسمي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، مما يجبر النادي على بيعه في حال عدم التجديد، بدلاً من التوقيع مجاناً لأي فريق آخر في يناير 2021.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد هو النادي الأقرب لضم "مبابي" حتى الآن، بسبب وجود اتصالات غير رسمية بين الطرفين منذ فترة ليست بالقصيرة.