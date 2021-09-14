"تصفية" تعلن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة

دعت المساهمين لسرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".