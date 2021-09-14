"تصفية" تعلن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".
دعت المساهمين لسرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".