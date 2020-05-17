قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يكرم الناشط "العوني"

نظير حرصه وجهوده ومساهمته في المحافظة على البيئة

كرّم قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي مساء يوم الأحد الناشط البيئي عبيد بن خلف سيف العوني ونقل له تحيات وزير الداخلية لقاء حرصه وجهوده ومساهمته في المحافظة على البيئة.

وكان أحد الناشطين البيئيين قد تواصل مع القوات يوم الأربعاء الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤١ يفيد بأن المقطع المتداول على منصة تويتر يعود للناشط العوني الذي قام بتصويره ونشره عبر سائل التواصل الاجتماعي مطالبًا الجهات المختصة بحماية شجرة معمرة في أحد المخططات السكنية الجديدة بغرب الرياض.

وعلى الفور استجابت القوات لبلاغ المواطن وتواصلت مع العوني وباشرت الموقع في اليوم نفسه، حيث تم التنسيق مع مالك المخطط ومع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض والهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث قامت مشكورة بنقل الشجرة بشكل سليم إلى موقعها الجديد في أرض مشروعات الرياض الخضراء التابعة للهيئة.

وذكر قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الحربي أن تكريم المواطن العوني يأتي انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تعتمده القوات الخاصة للأمن البيئي وترتكز على أن المواطن هو رجل الأمن الأول وشريكها الأهم في تحقيق أهدافها، مؤكدًا حرص القوات الخاصة للأمن البيئي على التعاون مع جميع المواطنين وتحفيزهم لنحقق شعارنا"نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا".

وتقدم "الحربي" بالشكر الجزيل لكل من أسهم في الحفاظ على الشجرة ونقلها إلى موقعها الجديد للعناية بها وخص بالشكر الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الوزارة بالرياض على تجاوبهم السريع، لافتًا إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات الأمنية والحكومية ذات العلاقة بالبيئة وأن تكامل الجهود وتضافرها بين القطاعات والمواطنين سيكون له عظيم الأثر في رفع مستوى الأداء البيئي في المملكة.

يُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي بدأت انتشارها في المحميات الملكية بمدينة الرياض على أن تحقق الانتشار الميداني النهائي وتغطية جميع المجالات البيئية في جميع مناطق المملكة على ثلاث مراحل خلال أربع سنوات.