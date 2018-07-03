شرطة مكة المكرمة: حريق سيارة المرأة بقرية الصمد متعمّد.. وجارٍ البحث عن الجناة

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت عند الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الأحد 17/ 10/ 1439هـ بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة لحريق متعمد، حيث تم إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، والله ولي التوفيق.

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03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439 08:13 AM

شرطة مكة المكرمة: حريق سيارة المرأة بقرية الصمد متعمّد.. وجارٍ البحث عن الجناة

عبدالله البرقاوي

الرياض

75 63,451

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت عند الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الأحد 17/ 10/ 1439هـ بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة لحريق متعمد، حيث تم إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، والله ولي التوفيق.

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