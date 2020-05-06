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إجمالي الحالات أكثر من 165 ألفًا والعدد الكلي للوفيات يتجاوز الـ1500

"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.

وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.