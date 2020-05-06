"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة

إجمالي الحالات أكثر من 165 ألفًا والعدد الكلي للوفيات يتجاوز الـ1500

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.

وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 10:52 AM

إجمالي الحالات أكثر من 165 ألفًا والعدد الكلي للوفيات يتجاوز الـ1500

"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.

وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.

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