عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر ١٠٥ رخص لخدمة المواطنين

شملت ٤٧ رخصة بلدية للمنشآت التجارية و16 للبناء و26 حفريات

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ١٠٥ رخص منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار ٤٧ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ١٦ رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٦ قرارًا مساحيًّا، وكذلك ٢٦ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.