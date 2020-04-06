"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني منطقة جازان أمطار رعدية

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 01:46 PM

"الأرصاد" نبّهت من أمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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