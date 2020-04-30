فحص ونتائج إيجابية.. رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكّد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظلّ إصابته بالمرض

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووفق "روسيا اليوم": خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.