"شرطة جازان" تطيح بحارقي "السيارة السياحية" بـ"الريث".. وصاحبها: "آلمني الموقف جدا"

قال: أصبحت رمادًا بعد أكثر من 15 عامًا تجوب شوارع المنطقة مزينة بصور القيادة

ألقت الأجهزة الأمنية بجازان، القبض على الجناة الذين أضرموا النيران في "السيارة السياحية" بمحافظة الريث.

وتفصيلاً، أعلنت شرطة منطقة جازان القبض على الجناة، وهم خمسة مواطنين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحالتهم للنيابة العامة بمنطقة جازان.

وقال "راعي الريثي"، صاحب السيارة السياحية عن حادثة إحراق سيارته: "الموقف آلمني جدًا، ولا أستطيع التعبير عنه من شدة الحزن، إذ أصبحت سيارتي رمادًا بعد أكثر من 15 عامًا تجوب شوارع الريث والمنطقة، مزينة بالأعلام وصور القيادة".

وكانت "سبق" نشرت خبر إحراق "السيارة السياحية"، والتي أحرقها الجناة بعد ساعات من نشر "قناة الإخبارية" لتقرير عنها.