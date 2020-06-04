اشتباه بكورونا يغلق مركزاً صحياً في الباحة

إعادته للعمل قريباً فور الانتهاء من تعقيمه

أغلقت "صحة الباحة"، يوم أمس الأربعاء، مركز صحي آل زياد بمحافظة القرى؛ بسبب الاشتباه في إصابة أحد الممارسين الصحيين بفيروس كورونا.

وبدأ تعقيم المركز يوم أمس الأربعاء تمهيداً إعادته للعمل قريباً فور الانتهاء من تعقيمه.

وقال المتحدث باسم "صحة الباحة" لـ"سبق": تم إغلاق مركز صحي آل زياد بمركز بيدة التابع لمحافظة القرى احترازياً، حتى يتم الانتهاء من تعقيمه؛ نتيجة اشتباه بإصابة أحد الممارسين الصحيين بعد مخالطة أحد المرضى المصاب بفيروس كورونا، وسيعود المركز للعمل قريباً.