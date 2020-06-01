قيادات "سعود الطبية" لمنسوبيها: أنتم فخرنا.. وجهودكم ستبقى مذكورة

نظير ما بذلوه لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. مسؤولية وأمانة

بعث قياديو مدينة الملك سعود الطبية تهانيهم لمنسوبي المدينة باليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، معبرين عن بالغ اعتزازهم نظير جهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال مقطع فيديو أنتجته إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بعنوان "أنتم فخرنا جميعاً" على خلاف ما شهدته السنوات الماضية من إقامة حفل معايدة.

وأكّد المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي؛ أنه فخور بما يقدمه أبطال المدينة بمختلف المجالات، مضيفاً بقوله "كل عام وأنتم بخير وتقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء، وأن يجزيكم خير الجزاء".

ووجّه المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي؛ رسالة للممارسين الصحيين بالصفوف الأمامية، قدّم من خلالها جزيل الشكر والعرفان على ما يقدمونه من خدمات جليلة، سائلاً -المولى القدير- أن يكتب لهم الأجر والثواب على أعمالهم.

من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لرأس المال البشري ناصر بن سعيد؛ جهود جميع الموظفين في مختلف المجالات، داعياً لهم بالتوفيق والسداد.

ولفت المدير التنفيذي للتمريض عبدالله الدماعين؛ إلى أن ما يقدّمه الجميع من عمل في هذه الجائحة أثبت للجميع أنهم على قدر المسؤولية والأمانة.

من جهته، قال المدير التنفيذي للتشغيل م. ممدوح طاشكندي؛ في كلمته للموظفين "عيدكم مبارك، وجهودكم مشكورة وبإذن الله مأجورة، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم".

وأكّدت المدير التنفيذي للتخطيط والتطوير بالإنابة الدكتورة فاطمة الويف؛ أن كل الجهود التي يقدمها الكل في مواجهة هذه الأزمة ستظل مذكورة، سائلة الله -العلي القدير- أن يحفظهم ويرعاهم.